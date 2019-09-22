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13:20   22 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» — плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД Германии, а ныне президентом этой страны Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст «формулы Штайнмайера», после чего ее вынесут на обсуждение «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, Украина и Германия.

«Формула Штайнмайера» представляет собой план введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно в день выборов и на постоянной основе - после обнародования отчета ОБСЕ об результатах выборов.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #донбасс #штайнмайер

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