Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» — плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД Германии, а ныне президентом этой страны Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст «формулы Штайнмайера», после чего ее вынесут на обсуждение «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, Украина и Германия.

«Формула Штайнмайера» представляет собой план введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно в день выборов и на постоянной основе - после обнародования отчета ОБСЕ об результатах выборов.