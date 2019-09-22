Поддержанный УГ депутат Мосгордумы Яндиев заявил, что ничем не обязан Навальному

Депутат Мосгордумы по 45-у округу Магомет Яндиев, которого поддержал блогер Алексей Навальный в своем проекте «Умное голосование», пообщался с одним из оппозиционных изданий, сообщило «Федеральное агентство новостей». В частности, они обсудили саму систему, партию «Единая Россия» и деятельность либералов.

Напомним, что депутат МГД на выборах председателя парламента проголосовал за единоросса Алексея Шапошникова. Такой шаг вызвал у «оппозиции» неподдельное возмущение. Сам Яндиев объяснил свое решение желанием видеть результат.

«Я хочу видеть, чтобы эта дума работала, а не становилась, мягко выражаясь, балаганом», — подчеркнул он.

К тому же, поддержка УГ не означает, что он перейдет на сторону либералов и, тем более, что он ей чем-то обязан или что-то обещал. Когда Навальный составлял этот список, тогда еще кандидата не спрашивали, хочет ли он этого.

«Я с благодарностью принял эту поддержку, но я не давал никому никаких обязательств и гарантий, я никому не обещал, что я превращусь в одночасье в яркого, или злобного, или острого оппозиционера», — отметил собеседник издания.

Кроме этого, Яндиев не согласен со многими приемами «оппозиции». Он осудил ее попытки привить населению неуважение к власти, закону и полиции, участие в незаконных акциях. Как педагога его возмущает, что либералы пытаются привлечь подрастающее поколение, делая из них буквально «боевиков».

Напомним, что Навальный в список «Умного голосования», которое следует тактике «за кого угодно, кроме «Единой России», отобрал самых сильных кандидатов, чтобы потом приписать их победу себе любимому. Как показало время, поддержанные УГ кандидаты не собираются платить за «навязанную услугу» представлением идей «оппозиции» в московском парламенте.