Протоиерей Смирнов рассказал, как отучить ребенка от сквернословия

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов посетил детский дом «Павлин», где пообщался с его воспитанниками.

У священника поинтересовались, к каким способам можно прибегнуть, чтобы отучить ребенка от ругательств. В ответ он рассказал, как проучил мальчика, который произнес при нем матерные слова:

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается».

Протоиерей уверен, что данный способ самый действенный, однако им лучше не пользоваться. В этом вопросе важно, чтобы человек, пусть и маленький, самостоятельно контролировал речь.

10 сентября на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» Смирнов раскритиковал теорию эволюции человека. По его мнению, современный человек может либо верить, что Земля и он сам созданы богом, либо продолжать «валять дурака во всех гимназиях земного шара».