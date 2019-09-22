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13:00   22 Сентября 2019
Россия

Протоиерей Смирнов рассказал, как отучить ребенка от сквернословия

Протоиерей Смирнов рассказал, как отучить ребенка от сквернословия

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов посетил детский дом «Павлин», где пообщался с его воспитанниками.

У священника поинтересовались, к каким способам можно прибегнуть, чтобы отучить ребенка от ругательств. В ответ он рассказал, как проучил мальчика, который произнес при нем матерные слова:

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается».

Протоиерей уверен, что данный способ самый действенный, однако им лучше не пользоваться. В этом вопросе важно, чтобы человек, пусть и маленький, самостоятельно контролировал речь.

Протоиерей Смирнов рассказал, как отучить ребенка от сквернословия

10 сентября на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» Смирнов раскритиковал теорию эволюции человека. По его мнению, современный человек может либо верить, что Земля и он сам созданы богом, либо продолжать «валять дурака во всех гимназиях земного шара».

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — заявил он тогда.

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Автор: Анна Манц
#ребенок #смирнов #рпц #ругательство

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