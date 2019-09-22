Лавров поздравил Тлеуберди с назначением на пост главы казахстанского МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что назначение Мухтара Тлеуберди на должность главы Министерства иностранных дел Казахстана поспособствует реализации проводимого главами двух государств курса на стратегическое партнерство и союзничество.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана, которая в воскресенье обнародовала в Twitter текст поздравления, которое российский министр адресовал Тлеуберди.

«Рад, что внешнеполитическое ведомство братской страны возглавил опытный дипломат и сторонник взаимовыгодного российско-казахстанского сотрудничества», — заметили в Казахстане.

Глава МИД РФ также уверен, что продолжение практики регулярных встреч, которые организовываются с целью обеспечения более тесного взаимодействия на мировой и региональных аренах, крайне полезно.