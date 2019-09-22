Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

Туристический поток в Москву до конца года может превысить показатель в 24 миллиона человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 22 сентября.

В прошлом году город посетили 23,5 миллиона путешественников. Это стало возможным во многом благодаря чемпионату мира по футболу.

«Но потом начали говорить: он прошел, на этом туризм закончился, — сказал градоначальник и сразу опроверг слухи, — ничего подобного. В этом году мы видим еще больший рост туризма. И я думаю, что в этом году мы смело перевалим 24 миллиона туристов».

За первое полугодие текущего года в столицу приехали уже 12 миллионов туристов. Вместе с тем, по словам Собянина, это направление ежегодно приносит в городской бюджет порядка 120 миллиардов рублей.