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12:36   22 Сентября 2019
Россия

Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

Туристический поток в Москву до конца года может превысить показатель в 24 миллиона человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 22 сентября.

В прошлом году город посетили 23,5 миллиона путешественников. Это стало возможным во многом благодаря чемпионату мира по футболу.

«Но потом начали говорить: он прошел, на этом туризм закончился, — сказал градоначальник и сразу опроверг слухи, — ничего подобного. В этом году мы видим еще больший рост туризма. И я думаю, что в этом году мы смело перевалим 24 миллиона туристов».

За первое полугодие текущего года в столицу приехали уже 12 миллионов туристов. Вместе с тем, по словам Собянина, это направление ежегодно приносит в городской бюджет порядка 120 миллиардов рублей.

Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

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Автор: Анна Манц
#москва #собянин #туризм

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