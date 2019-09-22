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13:02   22 Сентября 2019
Весь мир

Оплата парковки молитвой появилась в Италии

Оплата парковки молитвой появилась в Италии

Жителям Италии разрешили ставить автомобили на парковке возле церкви в Авецанно после прочтения молитвы. Как пишет The Times, 15-минутная стоянка обойдется в одну молитву Деве Марии, час — 10 молитв, два часа — 20.

За долгосрочную парковку надо прочитать весь молитвенник. Такую инициативу предложил местный священник и его идея осуществилась. По его словам, отслеживать выполнения требований не будет никто, «кроме Господа и Божьей матери».

Священнослужитель таким необычным способом возвращать людей к религии.

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Автор: Арсений Аскольский
#италия #парковка #молитва

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