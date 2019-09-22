В пресс-службе Анжелики Варум назвали проверку вина Коломейцевым «анекдотом из Брянска»

Брянский бизнесмен и блогер Александр Коломейцев считает, что вино «AV», которое выпускается под именем российской актрисы и певицы Анжелики Варум сделано «из порошка». Об сообщает портал Брянск Today.

«Политика сегодня» связалась с пресс-секретарем певицы Наталией Николенко. Анжелика Варум уже ознакомилась с «проверкой» на видео Коломейцева, однако оперативно дать комментарий она не смогла.

«Мы видели этот анекдот из Брянска. Никаких комментариев пока не поступало. Если что-то будет, то она опубликует в своем Instagram», — рассказала PR-менеджер Наталия Николенко.

Покупал вино «AV» бизнесмен в фирменном магазине Millstream. Блогер провел проверку простым способом, который каждый может найти в сети: поместил полностью в воду стакан с «именным вином» и посмотрел, как оно растворяется. Отметим, что настоящее вино из-за густоты растворяться не должно, а потому останется в стакане. Но напиток под маркой певицы проверку не прошел: жидкость быстро растаяла и заполонила емкость с водой, в которую Коломейцев поместил стакан.

«Мы не только едим ***, но нас еще и травят», — заключил бизнесмен.

В винном доме Millstream не смогли прокомментировать инцидент, поскольку ни один из секретарей компании не взял трубку.