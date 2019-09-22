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12:24   22 Сентября 2019
Россия

Нетрезвый мужчина прострелил ногу женщине в Петербурге

Нетрезвый мужчина прострелил ногу женщине в Петербурге

Полицейские задержали нетрезвого мужчину в Санкт-Петербурге, который открыл огонь из травматического пистолета, в результате чего пуля рикошетом попала в ногу женщине. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Долгоозерной в субботу, 21 сентября. В компании распивающей алкоголь завязалась драка. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Они задержали пьяного 44-летнего неработающего гражданина, который выстрелил в сторону 35-летней женщины. В результате выстрела пуля попала в землю и отрикошетила, попав в ногу потерпевшей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #петербург

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