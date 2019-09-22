Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в штате Раджастан в Индии. Как пишет Daily Mail, у ребенка абсолютно здоровый брат-близнец.

Врачи считают, что у 24-летней матери необычной девочки должна была родиться тройня, но два плода срослись. Женщина ни разу не делала УЗИ во время беременности, поэтому о проблеме никто не знал.

Ребенка хотят перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. По мнению медиков, девочка сможет жить обычной жизнью после удаления лишних конечностей.