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12:15   22 Сентября 2019
Сирия

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в штате Раджастан в Индии. Как пишет Daily Mail, у ребенка абсолютно здоровый брат-близнец.

Врачи считают, что у 24-летней матери необычной девочки должна была родиться тройня, но два плода срослись. Женщина ни разу не делала УЗИ во время беременности, поэтому о проблеме никто не знал.

Ребенка хотят перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. По мнению медиков, девочка сможет жить обычной жизнью после удаления лишних конечностей.  

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Автор: Арсений Аскольский
#индия #беременность

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