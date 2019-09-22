«Комнаты ярости» появились в одном из отелей Турции

Постояльцы одного из турецких отелей могут воспользоваться необычной услугой — комнатой для снятия стресса. Об этом рассказали в Ассоциации туристических операторов России 22 сентября.

Так, гостиница Аланьи создала так называемую Rageroom, что дословно переводится как «Комната ярости». Здесь постояльцы могут бить посуду, ломать бытовые приборы, в частности компьютер, холодильник и телевизор, кричать, прыгать на обломках сломанных вещей и попросту крушить все, что видят. Перед этим важно облачиться в защитный костюм, чтобы не пораниться.

Автором подобного способа «снятия стресса» считается писатель-фантаст из Польши Станислав Лем. Именно он предсказал появление подобных помещений в цикле рассказов «Звездные дневники Ийона Тихого». Руководство турецкой гостиницы воспользовалось идеей, чтобы разнообразить отдых туристов и позволить им «оторваться».

Как сообщили владельцы, опцией чаще всего интересуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые работают в сферах бизнеса и IT-технологий. В основном, посетителями «комнаты ярости» выступают жители Великобритании, Германии, Скандинавии и Нидерландов.