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12:06   22 Сентября 2019
Весь мир

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов островного государства Тонга в Тихом океане. Об этом в воскресенье, 21 сентября, Геологическая служба США (USGS).

Толчки специалисты зафиксировали в 7.32 по времени UTC (10.32 мск). Эпицентр землетрясения находился в 79 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 8,6 километра под землей.

Никаких данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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Автор: Алла Ларионова
#землетрясение #тихий океан

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