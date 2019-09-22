Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов островного государства Тонга в Тихом океане. Об этом в воскресенье, 21 сентября, Геологическая служба США (USGS).

Толчки специалисты зафиксировали в 7.32 по времени UTC (10.32 мск). Эпицентр землетрясения находился в 79 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 8,6 километра под землей.

Никаких данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.