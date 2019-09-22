Российские артисты раскрыли размер своих пенсий

Российские артисты раскрыли изданию «Телепрограмма.pro» размер своих пенсий. Так, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает около 50 тысяч рублей в месяц.

По данным издания, Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря званию народной артистки СССР. Пенсия певицы Алены Свиридоврй составляет 41 тысячу рублей. Причина высоких выплат — надбавка за звание заслуженной артистки России.

Николай Дроздов получает 30 тысяч рублей в месяц. Телеведущий читает лекции в университете, а также устраивает заграничные поездки для туристов.

Телепрограмма.pro рассказала о пенсиях и других знаменитостей. Так, певица Лолита получает 21 тысячу рублей, телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч рублей.