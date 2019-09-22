Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

 В пресс-службе Анжелики Варум назвали проверку вина Коломейцевым «анекдотом из Брянска»

В пресс-службе Анжелики Варум назвали проверку вина Коломейцевым «анекдотом из Брянска»
Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

 Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

 Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса
Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

Свыше 24 миллионов туристов могут посетить Москву до конца года 

 В пресс-службе Анжелики Варум назвали проверку вина Коломейцевым «анекдотом из Брянска»

В пресс-службе Анжелики Варум назвали проверку вина Коломейцевым «анекдотом из Брянска»
Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

 Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонги в Тихом океане

 Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса
12:01   22 Сентября 2019
Россия

Российские артисты раскрыли размер своих пенсий

Российские артисты раскрыли размер своих пенсий

Российские артисты раскрыли изданию «Телепрограмма.pro» размер своих пенсий. Так, заслуженная  артистка РСФСР Светлана Светличная получает около 50 тысяч рублей в месяц.

По данным издания, Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря званию народной артистки СССР.  Пенсия певицы Алены Свиридоврй составляет 41 тысячу рублей. Причина высоких выплат —  надбавка за звание заслуженной артистки России.

Николай Дроздов получает 30 тысяч рублей в месяц. Телеведущий читает лекции в университете, а также устраивает заграничные поездки для туристов. 

Телепрограмма.pro рассказала о пенсиях и других знаменитостей. Так, певица Лолита получает 21 тысячу рублей, телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#пенсия #пугачева #артисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...