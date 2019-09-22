Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью говорить дома только на украинском языке с редким использованием английских слов. Об этом он рассказал на передаче «Рандеву» на «Пятом канале».

Речь идет о молодом человеке, который не смог вспомнить родного языка, когда давал интервью у здания Государственного бюро расследований, куда дети Порошенко пришли «поддержать» отца. Тогда Михаил объяснил «русский говор» волнением и окружением.

Глава «Европейской солидарности» уверен, что все его отпрыски «блестяще владеют украинским языком».

«Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила», — оправдал он сына.

По его словам, в тот день Михаил расстроился и по приходу домой выставил семье ультиматум.

«Дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — поделился политик.

Порошенко добавил, что не комментирует собственные методы воспитания и считает своих детей воспитанными.