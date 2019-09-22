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11:50   22 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью говорить дома только на украинском языке с редким использованием английских слов. Об этом он рассказал на передаче «Рандеву» на «Пятом канале».

Речь идет о молодом человеке, который не смог вспомнить родного языка, когда давал интервью у здания Государственного бюро расследований, куда дети Порошенко пришли «поддержать» отца. Тогда Михаил объяснил «русский говор» волнением и окружением.

Глава «Европейской солидарности» уверен, что все его отпрыски «блестяще владеют украинским языком».

«Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила», — оправдал он сына.

По его словам, в тот день Михаил расстроился и по приходу домой выставил семье ультиматум.

«Дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — поделился политик.

Порошенко добавил, что не комментирует собственные методы воспитания и считает своих детей воспитанными.

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Автор: Анна Манц
#язык #порошенко #сын

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