Пилот севшего в кукурузном поле A320 вернулся к работе

Командир аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье Airbus А321 Дамир Юсупов вернулся к полетам. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» в воскресенье, 22 сентября.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей», — сказали в авиакомпании.

Ранее авиаперевозчик опроверг слухи, что Юсупову предложили работу в одной из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates Airlines.

«Чудо в кукурузном поле», как его прозвали в соцсетях и СМИ, произошло 15 августа. Airbus А321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский, на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели частично отказали. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Жертв нет, пожара удалось избежать.

Самолет сажали командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Российский лидер Владимир Путин 16 августа присвоил им звания Героев России.