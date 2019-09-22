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 Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

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 Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса
11:27   22 Сентября 2019
Весь мир

Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Правительство Австралии выделит 101 миллион долларов США (150 миллионов австралийских долларов) в программы НАСА по освоению Луны и Марса. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.

Эти деньги будут вложены в австралийские предприятия и новые технологии, которые помогут НАСА в кампании по возвращению на Луну и путешествию на Марс, говорится в пресс-релизе. В рамках пятилетнего плана инвестиций австралийское космическое агентство будет оказывать помощь коллегам из США в программах Project Artemis и Lunar Gateway

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Автор: Алла Ларионова
#австралия #nasa #космическая программа

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