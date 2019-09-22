Австралия выделит 101 миллион долларов на программы по освоению Луны и Марса

Правительство Австралии выделит 101 миллион долларов США (150 миллионов австралийских долларов) в программы НАСА по освоению Луны и Марса. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.

Эти деньги будут вложены в австралийские предприятия и новые технологии, которые помогут НАСА в кампании по возвращению на Луну и путешествию на Марс, говорится в пресс-релизе. В рамках пятилетнего плана инвестиций австралийское космическое агентство будет оказывать помощь коллегам из США в программах Project Artemis и Lunar Gateway