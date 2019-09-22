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11:07   22 Сентября 2019
Россия

Шойгу назвал веру США в свое силовое превосходство главной угрозой РФ и миру

Шойгу назвал веру США в свое силовое превосходство главной угрозой РФ и миру

Глава Минобороны России заявил, что вера Соединенных Штатов в свое силовое превосходство — главная угроза для России и других стран. Такое мнение он выразил в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу подчеркнул, что осознание уязвимoсти и заинтересoваности в сoхранении бaланса зaставляет включaть гoлову. При этом Вашингтон считает, что благодаря их превосходству баланс сил в любом случае сложится в их пользу.

«В голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны рассказал о попытках западных спецслужб «беспардонно» вмешаться в дела военного ведомства.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #шойгу

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