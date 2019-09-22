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10:55   22 Сентября 2019
Россия

Крылатую ракету «Калибр» доработали после операции в Сирии

Крылатую ракету «Калибр» доработали после операции в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российскую крылатую ракету «Калибр» доработали по итогам применения в Сирии. По словам министра,  глава государства лично поручил доработать характеристики «Калибра».

В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что раньше для загрузки полетного задания в ракету «требовалось столько времени, что цель могла уйти». Шойгу подчеркнул, что сейчас время загрузки в «Калибр»  кратно.

«Работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно», — рассказал Шойгу.

Министр обороны рассказал, что все подразделения российской армии в настоящий момент находятся в постоянной готовности. Кроме того, Россия перестала производить 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

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Автор: Арсений Аскольский
#шойгу #ракеты #калибр

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