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10:57   22 Сентября 2019
Россия

Шойгу рассказал о «беспардонных» попытках Запада внедриться в сети Минобороны

Шойгу рассказал о «беспардонных» попытках Запада внедриться в сети Минобороны

Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о попытках западных спецслужб вмешаться в дела ведомства. Он дал интервью газете «Московский комсомолец» 22 сентября.

«Запад лезет в дела армии — лезут совершенно бесцеремонно и беспардонно… Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями», — поделился он.

Кроме этого, ряд отдельных лиц, которыми управляют из-за рубежа, пытаются добыть информацию о семьях сил спецопераций, погибших и похороненных военных, рассказал генерал. Также имеют место вброс фейковых новостей о Вооруженных силах и самом министерстве. Причем происходит это в информационном пространстве России.

«То мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны. То у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны, чего-то там сотворил», — привел министр в пример.

Для противостояния подобным ситуациям было создано Главное военно-политическое управление, аббревиатура которого — ГлавПУР.

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Автор: Анна Манц
#минобороны #атаки #фейки

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