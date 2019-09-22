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10:28   22 Сентября 2019
Россия

Шойгу напомнил, что армия РФ находится в постоянной готовности

Шойгу напомнил, что армия РФ находится в постоянной готовности

Все подразделения российской армии в настоящий момент находятся в постоянной готовности, рассказал глава министерства обороны Сергей Шойгу в беседе с «Московским комсомольцем» 22 сентября.

«Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности», — произнес он.

На данный момент учебные полигоны ведомства на 80 процентов загружены подготовкой военных. Кроме этого, расход боеприпасов для учений вырос в пять раз в сравнении с показателями 2012 года.

Шойгу напомнил, что армия РФ находится в постоянной готовности

По его словам, ключевым аспектом в повышении боеготовности армии стали внезапные проверки, в ходе которые военнослужащих отрывают от привычной обстановки. Раньше, например, зачетные стрельбы армейцы сдавали на знакомых полигонах и технике, но не сейчас. Министр подчеркнул, что во время первой внезапной проверки ни одно подразделение не получило оценку «удовлетворительно».

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Автор: Анна Манц
#армия #минобороны #шойгу

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