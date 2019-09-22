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Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

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10:17   22 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Порошенко считает, что не попадет в тюрьму

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешние власти не смогут посадить его в тюрьму. Такое заявление он сделал в интервью украинскому «Пятому каналу».

По словам бывшего лидера, новое правительство Украины — «мальчики», и они не первые, кто хотели «упрятать Порошенк» Он подчеркнул, что никого и ничего не боится.

«Ничего у них не получится», — сказал Порошенко.

Пятый президент Украины — фигурант 13-и уголовных дел, по четырем из них он проходит как свидетель .Порошенко подозревают в госизмене, попытке выезда из страны по поддельным документам, также расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов.

Ранее суд Киева арестовал имущество и корпоративные права «Кузницы в Рыбальском» — крупного актива Порошенко.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина

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