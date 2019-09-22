Шойгу верит в дружбу между Россией и Украиной

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о своем видении отношений России и Украины в интервью «Московскому комсомольцу» 22 сентября.

Он напомнил, что украинцы — это братский народ. Министр «абсолютно убежден», что придет время, когда страны будут жить «в мире и добрососедстве». Вместе с тем, он надеется, что властям и народу Украины хватит сил и возможностей для противостояния «горячим головам», которые собираются «въехать в Москву на танковой броне» и призывают к «сумасшедшему сюжету».

«Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — заметил Шойгу.

Кроме этого, генерал поделился, что его родственники по линии матери — украинцы. Его крестили на Украине, там же похоронили его деда.