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10:11   22 Сентября 2019
Россия

Шойгу верит в дружбу между Россией и Украиной

Шойгу верит в дружбу между Россией и Украиной

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о своем видении отношений России и Украины в интервью «Московскому комсомольцу» 22 сентября.

Он напомнил, что украинцы — это братский народ. Министр «абсолютно убежден», что придет время, когда страны будут жить «в мире и добрососедстве». Вместе с тем, он надеется, что властям и народу Украины хватит сил и возможностей для противостояния «горячим головам», которые собираются «въехать в Москву на танковой броне» и призывают к «сумасшедшему сюжету».

«Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — заметил Шойгу.

Шойгу верит в дружбу между Россией и Украиной

Кроме этого, генерал поделился, что его родственники по линии матери — украинцы. Его крестили на Украине, там же похоронили его деда.

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Автор: Анна Манц
#украина #шойгу

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