РФ перестала производить 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об остановке производства 12 образцов перспективного вооружения после их неудачных испытаний в Сирии. Кроме того, еще 300 образцов вооружения модернизировали.

«По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять», — подчеркнул министр в интервью «Комсомольской правде».

Ранее сообщалось, что во время операции Сирии российская сторона апробировала 231 современный образец вооружения, которые показали высокую эффективность.