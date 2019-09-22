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10:00   22 Сентября 2019
Россия

РФ перестала производить 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

РФ перестала производить 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об остановке производства 12 образцов перспективного вооружения после их неудачных испытаний в Сирии. Кроме того, еще 300 образцов вооружения модернизировали.

«По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять», — подчеркнул министр в интервью «Комсомольской правде».

Ранее сообщалось, что во время операции Сирии российская сторона апробировала 231 современный образец вооружения, которые показали высокую эффективность.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #шойгу

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