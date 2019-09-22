Шойгу не исключил отмену призыва в России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране могут отменить призыв в армию, но это не правильно. Такое мнение он выразил в беседе с «Московским комсомольцем».

Глава военного ведомства убежден, что определенное число военнослужащих по призыву в России должно оставаться.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным», — заявил Шойгу о возможности отмены призыва.

Он отметил, что за счет мобилизации резерва из простых граждан, а не только профессиональных военных, можно достаточно быстро усиливать вооруженные силы при любой угрозе. Министр считает, что если россияне будут рассматривать армию лишь как способ «неплохо заработать», то ощущение к причастности к защите своей страны пропадет.

По словам Шойгу, срочная служба — одна из эффективных форм военной подготовки граждан. В качестве примера он привел армию Израиля, в которой служат и юноши, и девушки.