Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что новая встреча в «нормандском формате» может стать серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского. Мнение она выразила в интервью телеканалу «112 Украина».

Парламентарий не исключила, что по итогам встречи ожидает «холодный душ». Верщук напомнила о встрече по Донбассу в таком формате в 2016 году, которая не принесла никаких результатов.

«Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — указала депутат.

Депутат согласилась с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, что участие во встрече «нормандской четверки» станет для Зеленского «очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием». Она напомнила, что «там у него друзей не будет».

Главы стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) на встрече в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Сейчас стороны согласовывают даты саммита.