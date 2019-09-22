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Депутат Рады назвала будущую встречу в «нормандском формате» сложной для Зеленского

Депутат Рады назвала будущую встречу в «нормандском формате» сложной для Зеленского

 Депутат от партии Зеленского заявила, что Украине не надо копировать европейские ценности

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9:21   22 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады назвала будущую встречу в «нормандском формате» сложной для Зеленского

Депутат Рады назвала будущую встречу в «нормандском формате» сложной для Зеленского

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что новая встреча в «нормандском формате» может стать серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского. Мнение она выразила в интервью телеканалу «112 Украина».

Парламентарий не исключила, что по итогам встречи ожидает «холодный душ». Верщук напомнила о  встрече по Донбассу в таком формате в 2016 году, которая не принесла никаких результатов.

«Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — указала депутат.

Депутат согласилась с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, что участие во встрече «нормандской четверки» станет для Зеленского «очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием». Она напомнила, что «там у него друзей не будет». 

Главы стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) на встрече в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. 

Сейчас стороны согласовывают даты саммита.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#зеленский

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