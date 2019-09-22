Тегеран представит в ООН проект по сотрудничеству в Персидском заливе

Иран представит в ООН проект сотрудничества с государствами Персидского залива в целях обеспечения безопасности в регионе, заявил президент страны Хасан Рухани.

Выступление президента транслировало телевидение Ирана.

«Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», — заявил Рухани.

Обострение в регионе началось, когда 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero в ответ на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

Вашингтон заявил о намерении создать международную коалицию для патрулирования вод близ Ирана и Йемена, позднее Лондон также сообщил о желании примкнуть к этой миссии.