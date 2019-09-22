Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море близ архипелага Земля Франца-Иосифа.

Ролик демонстрирует пуск зенитных ракет, а также стрельбу из корабельной артиллерии.

В стрельбах были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Экипажи судов отрабатывали отражение воздушной атаки условного противника с использованием ЗРК «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.