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 Минобороны опубликовало видео стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал»

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8:41   22 Сентября 2019
Россия

Минобороны опубликовало видео стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал»

Минобороны опубликовало видео стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море близ архипелага Земля Франца-Иосифа.

Ролик демонстрирует пуск зенитных ракет, а также стрельбу из корабельной артиллерии.

В стрельбах были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Экипажи судов отрабатывали отражение воздушной атаки условного противника с использованием ЗРК «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #зрк #баренцево море #стрельбы #кинжал

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