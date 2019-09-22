Синоптики сообщили, что тайфун «Тапа» в Приморье пройдет по благоприятной траектории

Тайфун «Тапа» будет двигаться над Японским морем по максимально благоприятной для Приморского края траектории, передает Примгидромет.

Отмечается, что он окажет наименьшее влияние на погоду в регионе.

«Небольшие и умеренные дожди могут пройти только на юго-востоке края, на остальной территории Приморья обойдется без осадков. На побережье южных районов усилится ветер порывами до 13—18 м/с», — уточняет Примгидромет.

Утром воскресенья тайфун «Тапа» сместился с востока Восточно-Китайского моря на север, в результате на Корейский полуостров и Японию обрушились проливные дожди и штормовой ветер.

К вечеру воскресенья тайфун дойдет до Японского моря и начнет движение на восток, к японским островам Хоккайдо и Хонсю и далее в направлении Курил.