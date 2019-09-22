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7:12   22 Сентября 2019
Весь мир

Зариф заявил, что решение Трампа отправить войска на Ближний Восток является позерством

Зариф заявил, что решение Трампа отправить войска на Ближний Восток является позерством

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS подверг критике инициативу США по переброске дополнительных войск на Ближний Восток после нападения на НПЗ Саудовской Аравии.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что глава государства Дональд Трамп принял данное решение в ответ на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

Зариф счел действия Вашингтона «позерством» и заявил, что в попытке решить вопрос «все движется в неверном направлении».

Напомним, 14 сентября произошла атака дронов на предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, ответственность за которую взяли на себя мятежные хуситы Йемена, против которых воюет арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд и Вашингтон не поверили в причастность мятежников-хуситов и обвинили в инциденте Тегеран.

Власти Ирана категорически отвергли эти обвинения.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #саудовская аравия #хуситы #зариф

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