Отравленный в Эймсбери британец потребует у России миллион фунтов компенсации

Британец Чарльз Роули, пострадавший от неизвестного вещества в Эймсбери летом 2018 года, решил подать в суд на Россию ради компенсации за причиненный ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (порядка 80 миллионов рублей), сообщает The Mirror, ссылаясь на Роули и его адвоката.

Британец пояснил, что тот инцидент оказал серьезное влияние на его жизнь, и теперь он «хочет справедливости». По словам адвоката, Роули по-прежнему страдает «от серьезных побочных эффектов» вследствие попадания в организм яда.

Напомним, утром 4 июля 2019 стало известно, что в британском городе Эймсбери мужчина и женщина «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были отправлены в больницу в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что это вещество якобы идентично тому, которым был отравлен в Солсбери работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули, который и был одним из пострадавших, вышел из больницы через несколько недель, женщина, 44-летняя Дон Стерджес, через несколько дней умерла.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлениям в Солсбери и Эймсбери веществом А234. Москва отвергла эти обвинения, предложив провести совместное расследование, но Лондон никак не среагировал на эту инициативу. Экс-премьер Тереза Мэй утверждала, что яд произведен в России, хотя в британской лаборатории Портон-Даун опровергли это предположение.