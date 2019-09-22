Глава МИД Японии собирается откровенно поговорить с Лавровым о мирном договоре

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги намерен откровенно поговорить с коллегой из России Сергеем Лавровым о проблеме мирного договора в ходе встречи в Нью-Йорке, намеченной на следующую неделю. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

Мотэги заявил, что эту проблему стороны не могут решить по прошествии более 70 лет после окончания Второй Мировой войны, и связана она не только с японско-российскими отношениями, но и с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии.

«Как ответственный министр я намерен вести упорные переговоры, основываясь на нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — подчеркнул японский министр.

Встреча Мотэги с Лавровым состоится в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.