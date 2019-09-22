Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки осталась прежней

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки осталась прежней

 Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

 Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить
Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

 National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»

National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки осталась прежней

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки осталась прежней

 Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

 Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить
Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

 National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»

National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»
4:39   22 Сентября 2019
Весь мир

Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

Хуситы предупредили, что Иран готовит новые атаки в Саудовской Аравии — WSJ

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» предупредили американских и саудовских дипломатов, что Иран готовит новые нападения с использованием ракет и беспилотников на объекты королевства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

 

По информации источников, хуситы дали дипломатам знать, что Тегеран пытается вынудить их присоединиться к готовящимся атакам. Неизвестно, насколько серьезно восприняли эти сообщения в Вашингтоне, однако в Эр-Рияде вводят повышенные меры безопасности, опасаясь нападения на нефтяные объекты или аэропорты.

В пятницу мятежные хуситы заявили о решении прекратить атаки против Саудовской Аравии согласно инициативе по достижению мирного урегулирования и призвали все стороны конфликта перейти к реальным переговорам с целью всеобщего национального примирения.

При этом представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил The Wall Street Journal, что движение не направляло никаких предупреждений иностранным дипломатам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #саудовская аравия #йемен #хуситы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...