Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» предупредили американских и саудовских дипломатов, что Иран готовит новые нападения с использованием ракет и беспилотников на объекты королевства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников, хуситы дали дипломатам знать, что Тегеран пытается вынудить их присоединиться к готовящимся атакам. Неизвестно, насколько серьезно восприняли эти сообщения в Вашингтоне, однако в Эр-Рияде вводят повышенные меры безопасности, опасаясь нападения на нефтяные объекты или аэропорты.

В пятницу мятежные хуситы заявили о решении прекратить атаки против Саудовской Аравии согласно инициативе по достижению мирного урегулирования и призвали все стороны конфликта перейти к реальным переговорам с целью всеобщего национального примирения.

При этом представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил The Wall Street Journal, что движение не направляло никаких предупреждений иностранным дипломатам.