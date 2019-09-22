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 National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»

National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»
4:11   22 Сентября 2019
Весь мир

National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»

National Interest рассказал о способности подлодки «Борей» сделать США «необитаемыми»

Ракеты «Булава» с российских атомных субмарин проекта «Борей» могут сделать территорию США «необитаемой», даже если остальные ядерные силы России будут ликвидированы «при первом ударе», пишет американский журнал National Interest.

В материале уточняется, что на подлодке размещено 16 ракет Р-30 «Булава», каждая из них несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые распадаются и поражают отдельные цели.

«Это означает, что «один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму», — делает вывод автор материала.

Далее он пишет, что в эпоху Холодной войны советские субмарины «были более шумными», чем западные, что делало их более «уязвимыми». Однако к 1980-м годам СССР удалось решить эту проблему путем импорта из Японии и Норвегии технологии для создания подлодки проекта «Щука-Б», которая по акустической скрытности сравнялась с «рабочей лошадкой ВМС США» — подводной лодкой класса Los Angeles.

В настоящее время подлодки проекта «Борей» стали более бесшумными и незаметными на высоких скоростях, чем американская подводная лодка класса Ohio.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #подлодка #борей #булава

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