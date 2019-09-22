Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки осталась прежней

Площадь лесных пожаров в России, по которым ведется активное тушение, за прошедшие сутки осталась прежней и составляет 11 гектаров, передает федеральная Авиалесоохрана.

Сутками ранее поступала информация об активном тушении четырех лесных пожаров на площади 11 гектаров.

На 00:00 по московскому времени 22 сентября Авиалесохрана сообщает о пяти лесных пожарах на той же площади.

Уточняется, что десять гектаров леса горит в Томской области.

Однако согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки было устранено 14 лесных пожаров на площади 52 гектара.