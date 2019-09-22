Госдеп США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении «Свидетелей Иеговы»*

Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter.

Дипломат заявила, что «Свидетели Иеговы»* ведут мирную религиозную деятельность, и призвала российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и снять с членов организации ложные обвинения в экстремизме.

Напомним, в пятницу Ленинский районный суд Саратова признал шестерых «свидетелей» виновными по статье 282 Уголовного Кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), они проведут от двух лет до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.