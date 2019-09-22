Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

 Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

 Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить
Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

 Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана

Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана
Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

 Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

 Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить
Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

 Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана

Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана
1:58   22 Сентября 2019
Весь мир

Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

Красная Армия заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии, напомнил премьер-министр Петер Пеллегрини на торжественном мероприятии по случаю 75-летия освобождения первого населенного пункта на северо-востоке республики Калинова.

«Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов», — подчеркнул премьер.

Его речь транслировали сетевые телеканалы.

Словацкий политик также призвал активно бороться с популизмом и желанием исказить ход и итоги Второй мировой войны, подогнать исторические факты под нынешние политические цели.

«Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах», — отметил Пеллегрини.

Он призвал молодых сограждан помнить историю и чтить память тех, кто воевал за свободу страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#вторая мировая война #словакия #пеллегрини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...