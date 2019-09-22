Пеллегрини призвал помнить о роли Красной Армии при освобождении Словакии

Красная Армия заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии, напомнил премьер-министр Петер Пеллегрини на торжественном мероприятии по случаю 75-летия освобождения первого населенного пункта на северо-востоке республики Калинова.

«Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов», — подчеркнул премьер.

Его речь транслировали сетевые телеканалы.

Словацкий политик также призвал активно бороться с популизмом и желанием исказить ход и итоги Второй мировой войны, подогнать исторические факты под нынешние политические цели.

«Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах», — отметил Пеллегрини.

Он призвал молодых сограждан помнить историю и чтить память тех, кто воевал за свободу страны.