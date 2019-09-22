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Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

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Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

 Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

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0:51   22 Сентября 2019
Россия

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Десятки неравнодушных и творческих молодых людей собрались на согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агентство новостей.

Молодые петербуржцы собрались на митинг в поддержку любимого города и страны. ФАН-ТВ

На мероприятии обсуждали реставрацию старого фонда, развитие стартапов и поддержку малого бизнеса. Один из участников заявил, что в мире все устроено просто, и если поверить в себя, общество можно изменить.

Молодежь затронула и политическую ситуацию в стране. Участники заявили о недовольстве действиями оппозиционных активистов, которые утверждают, что занимаются политикой, а на деле не приносят никакой пользы государству и ничего не меняют к лучшему, не выдвигают никаких конкретных предложений.

Лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев уверен, что настоящему гражданскому обществу в Петербурге и по всей стране надоело происходящее.

Молодые петербуржцы собрались на митинг в поддержку любимого города и страны. ФАН-ТВ

На митинге молодые петербуржцы не кричали громких лозунгов, вместо них со сцены звучали стихотворения и музыкальные композиции, идеи и мысли. Своим творчеством поделилась популярная российская поэтесса Стефания Данилова.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #санкт-петербург #митинг

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