Митинг творческой молодежи в поддержку города и страны прошел в Петербурге

Десятки неравнодушных и творческих молодых людей собрались на согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агентство новостей.

На мероприятии обсуждали реставрацию старого фонда, развитие стартапов и поддержку малого бизнеса. Один из участников заявил, что в мире все устроено просто, и если поверить в себя, общество можно изменить.

Молодежь затронула и политическую ситуацию в стране. Участники заявили о недовольстве действиями оппозиционных активистов, которые утверждают, что занимаются политикой, а на деле не приносят никакой пользы государству и ничего не меняют к лучшему, не выдвигают никаких конкретных предложений.

Лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев уверен, что настоящему гражданскому обществу в Петербурге и по всей стране надоело происходящее.

На митинге молодые петербуржцы не кричали громких лозунгов, вместо них со сцены звучали стихотворения и музыкальные композиции, идеи и мысли. Своим творчеством поделилась популярная российская поэтесса Стефания Данилова.