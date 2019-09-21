Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News, что Эр-Рияд сделает все возможное для защиты своей территорию от Ирана, отметив, что военный путь является самым последним вариантом преодоления конфликта.

«На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба», — подчеркнул он.

Аль-Джубейр спросил сам себя, готовится ли Эр-Рияд к войне, и ответил, что «это всегда самый последний вариант».

Далее министр начал резко критиковать Тегеран, который, по его мнению, ведет себя агрессивно последние 40 лет. Иранцы якобы разрушили Ливан с помощью шиитского движения «Хезболлах», они послали войска разрушить Сирию, снабжают баллистическими ракетами и беспилотниками отряды в Ираке, в Йемене.

В среду официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал на пресс-конференции в Эр-Рияде части дронов и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, факт причастности Ирана к нападениям на НПЗ компании Saudi Aramco 14 сентября.