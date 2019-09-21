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23:47   21 Сентября 2019
Весь мир

Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана

Саудовская Аравия пообещала сделать все возможное для защиты от Ирана

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News, что Эр-Рияд сделает все возможное для защиты своей территорию от Ирана, отметив, что военный путь является самым последним вариантом преодоления конфликта.

 

«На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба», — подчеркнул он.

Аль-Джубейр спросил сам себя, готовится ли Эр-Рияд к войне, и ответил, что «это всегда самый последний вариант».

Далее министр начал резко критиковать Тегеран, который, по его мнению, ведет себя агрессивно последние 40 лет. Иранцы якобы разрушили Ливан с помощью шиитского движения «Хезболлах», они послали войска разрушить Сирию, снабжают баллистическими ракетами и беспилотниками отряды в Ираке, в Йемене.

В среду официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал на пресс-конференции в Эр-Рияде части дронов и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, факт причастности Ирана к нападениям на НПЗ компании Saudi Aramco 14 сентября.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #саудовская аравия

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