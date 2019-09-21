США вновь ограничили свободу передвижения Зарифа по стране

Руководство США в очередной раз ограничило передвижения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, сообщается в Twitter замглавы иранского ведомства Аббаса Аракчи.

Ранее иранские СМИ написали без ссылки на источник информации, что делегация Ирана, включая президента Хасана Роухани и главу МИД, может не попасть на сессию Генассамблеи ООН из-за отсутствия визы. В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи рассказал, что Роухани и Зариф получили визы, а в пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.

Аракчи в субботу выложил в Twitter фотографию интервью с Зарифом в помещении постпредства Ирана при ООН, оборудованном под студию.

«Так как его американская виза не позволяет ему добраться до студии, студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке», — объяснил он.

@JZarif interview with "Face the Nation". Since his US visa doesn't allow him to go to the studio, the studio came to Iran Mission in NY. pic.twitter.com/0iSGatJ32f — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 21, 2019

Ранее власти США объявили о жестких ограничениях в отношении основных сфер иранской экономики, а в конце июля США внесли министра иностранных дел в санкционный список. Тогда в Белом доме заявили, что больше не считают Зарифа приоритетным контактом, каким он являлся в ходе обсуждения ядерной сделки, которую Вашингтон покинул.

Накануне, в июле, Штаты существенно ограничили свободу передвижения Зарифа во время его тогдашнего визита в Нью-Йорк пространством между зданием ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди.