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 США вновь ограничили свободу передвижения Зарифа по стране

США вновь ограничили свободу передвижения Зарифа по стране
23:16   21 Сентября 2019
Весь мир

США вновь ограничили свободу передвижения Зарифа по стране

США вновь ограничили свободу передвижения Зарифа по стране

Руководство США в очередной раз ограничило передвижения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, сообщается в Twitter замглавы иранского ведомства Аббаса Аракчи.

Ранее иранские СМИ написали без ссылки на источник информации, что делегация Ирана, включая президента Хасана Роухани и главу МИД, может не попасть на сессию Генассамблеи ООН из-за отсутствия визы. В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи рассказал, что Роухани и Зариф получили визы, а в пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.

Аракчи в субботу выложил в Twitter фотографию интервью с Зарифом в помещении постпредства Ирана при ООН, оборудованном под студию.

«Так как его американская виза не позволяет ему добраться до студии, студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке», — объяснил он.

Ранее власти США объявили о жестких ограничениях в отношении основных сфер иранской экономики, а в конце июля США внесли министра иностранных дел в санкционный список. Тогда в Белом доме заявили, что больше не считают Зарифа приоритетным контактом, каким он являлся в ходе обсуждения ядерной сделки, которую Вашингтон покинул.

Накануне, в июле, Штаты существенно ограничили свободу передвижения Зарифа во время его тогдашнего визита в Нью-Йорк пространством между зданием ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #генассамблея оон #зариф

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