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22:40   21 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Бывший лидер Украины Петр Порошенко в субботу в эфире «Пятого канала» сообщил о готовности к встрече с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — рассказал Порошенко.

Какие вопросы буду обсуждаться на этой встрече, Порошенко не уточнил.

Порошенко также подтвердил факт встречи с олигархом Игорем Коломойским, отметив, что это был один разговор за последние два с половиной или три года, который продлился около получаса и был «ни о чем».

Ранее сам Коломойский, которого на Украине связывают с Владимиром Зеленским, заявил, что один раз встречался с Порошенко после президентских выборов.

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Автор: Мария Милкевич
#порошенко #украина #коломойский #зеленский

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