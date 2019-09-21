Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Бывший лидер Украины Петр Порошенко в субботу в эфире «Пятого канала» сообщил о готовности к встрече с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — рассказал Порошенко.

Какие вопросы буду обсуждаться на этой встрече, Порошенко не уточнил.

Порошенко также подтвердил факт встречи с олигархом Игорем Коломойским, отметив, что это был один разговор за последние два с половиной или три года, который продлился около получаса и был «ни о чем».

Ранее сам Коломойский, которого на Украине связывают с Владимиром Зеленским, заявил, что один раз встречался с Порошенко после президентских выборов.