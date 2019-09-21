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22:16   21 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан на фоне войны, комментируя в «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале» сообщения о якобы готовящемся им госперевороте.

Ранее интернет-издание разместило якобы фотографию телефона депутата фракции «Слуга народа» Лизы Богуцкой с ее сообщением, что фракция сохранила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы предотвратить путч, который экс-глава государства Порошенко якобы запланировал на декабрь.

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — заявил бывший президента Украины.

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Автор: Мария Милкевич
#порошенко #украина #майдан

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