Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан на фоне войны, комментируя в «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале» сообщения о якобы готовящемся им госперевороте.
Ранее интернет-издание разместило якобы фотографию телефона депутата фракции «Слуга народа» Лизы Богуцкой с ее сообщением, что фракция сохранила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы предотвратить путч, который экс-глава государства Порошенко якобы запланировал на декабрь.
«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — заявил бывший президента Украины.