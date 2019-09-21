Порошенко заявил, что второй Майдан Украина может не пережить

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан на фоне войны, комментируя в «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале» сообщения о якобы готовящемся им госперевороте.

Ранее интернет-издание разместило якобы фотографию телефона депутата фракции «Слуга народа» Лизы Богуцкой с ее сообщением, что фракция сохранила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы предотвратить путч, который экс-глава государства Порошенко якобы запланировал на декабрь.