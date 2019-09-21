МИД Ирана призвал Саудовскую Аравию закончить войну в Йемене

Иранский МИД в субботу призвал Саудовскую Аравию остановить войну в Йемене, которая ничего не дала, разрушив вместо этого страну и жизни людей, гласит заявление представителя ведомства Аббаса Мусави.

В субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр обвинил Иран в нападении на саудовские нефтяные объекты, отметив непричастность Йемена, однако не привел никаких доказательств своих слов.

«Вместо безосновательных обвинений в адрес других правительству Саудовской Аравии лучше как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны», — сообщается в заявлении МИД Ирана.

В документе вновь отвергнуты обвинения в адрес Тегерана относительно причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.

Напомним, из-за атаки 14 сентября на нефтяные объекты крупнейшего экспортера нефти Саудовской Аравии пришлось сократить добычу более чем вдвое. Впрочем саудовский министр энергетики 17 сентября сообщил, что были задействованы резервы, и поставки нефти уже вернулись на прежний уровень.

Мятежные хуситы Йемена, против которых воюет арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии, взяли ответственность за атаки на себя. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана, этого же мнения придерживается коалиция.