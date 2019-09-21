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21:40   21 Сентября 2019
Россия

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Омске

Два человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в двухквартирном частном жилом доме в Омске. Об этом сообщает в субботу, 21 сентября, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Известно, что пожар произошел по адресу 5-й Крымский переулок. При разборе завалов после пожара были обнаружены тела двух погибших.

Отмечается, что еще один пострадавший в результате пожара находится в настоящий момент в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу с сильными ожогами. К тушению пожара привлекли 34 человека и семь единиц техники.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #происшествия #омск

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