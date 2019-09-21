Экипаж аварийно приземлившегося в Подмосковье лайнера получил ключи от квартир

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 21 сентября, вручил ключи от квартир членам экипажа аварийно приземлившегося в подмосковном поле лайнера А321 «Уральских авиалиний», сообщает корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что решить проблему с жильем помогли местные предприниматели, добавив, что многие члены экипажа до сих пор не имели собственных квартир.

Напомним, случай, разошедшийся в СМИ под названием «чудо в кукурузном поле», произошел 15 августа. Самолет с 226 пассажирами на борту поднялся в небо из аэропорта «Жуковский» и на высоте 20–30 метров врезался в стаю чаек, которые забили воздухозаборники и нарушили работу двигателей. Пилоты решили экстренно приземляться в кукурузном поле. Посадка прошла успешно, обошлось без жертв и пожара, несмотря на полные баки. Помощь врачей потребовалась 76 людям, среди которых были 19 детей.