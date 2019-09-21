Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

Средства массовой информации активизируют прямой диалог между гражданами и властью, уверен президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства направил приветственную телеграмму участникам и гостям фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019». В своем послании он отметил роль СМИ в диалоге между населением и властью.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля», — подчеркнул президент России.

Кроме того, заметил глава государства, СМИ активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью, результативно критикуя ее представителей. Кроме того, средства массовой информации являются организаторами полезных инициатив, добавил Путин.