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Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

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Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

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21:06   21 Сентября 2019
Россия

Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

Средства массовой информации активизируют прямой диалог между гражданами и властью, уверен президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства направил приветственную телеграмму участникам и гостям фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019». В своем послании он отметил роль СМИ в диалоге между населением и властью.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля», — подчеркнул президент России.

Кроме того, заметил глава государства, СМИ активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью, результативно критикуя ее представителей. Кроме того, средства массовой информации являются организаторами полезных инициатив, добавил Путин.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #сми #власть

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