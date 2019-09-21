В Госдуме рассказали, какое оружие способно отразить атаку дронов в Саудовской Аравии

Зампред комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин готов поспорить с Пентагоном в части отражения дронновских атак. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против НПЗ Саудовской Аравии 14 сентября

Швыткин уверен, что атаки подобные той, что была в Саудовской Аравии, по зубам российской разработке – зенитно-ракетному комплексу С-400.

«Не случайно верховный главнокомандующий Владимир Путин в соответствующих переговорах с Турцией, Ираном и Россией предложил Ливийско-иранской республике приобрести средства противовоздушной обороны зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400. На мой взгляд, Комплекс С-400 эффективен достаточно», — считает депутат.

Комплекс С-400 превосходит американские системы Patriot в части обнаружения и ликвидации дронов. Приобретение установок, по мнению Швыткина, было бы хорошим предложением в рамках военного сотрудничества России с Саудовской Аравией.

«Мы пока не получили ответа на данное предложение. Но это заявление руководителя Пентагона лишний раз доказывает, что наши средства противовоздушной обороны превосходят их средства ПВО. Напрямую он этого не сказал, но это косвенно подтверждается в его словах», — резюмировал собеседник агентства.

Госсекретарь США Майк Помпео также высказывался о не отраженной атаке на Саудовскую Аравию. Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом».