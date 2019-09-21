Пожар начался на ремонтном судне в Херсоне

Пожар произошел на судне на территории судоремонтного завода им. Коминтерна в Херсоне. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщила госслужба Украины по ЧС.

Информация о возгарании в службу спасения поступила в 9.15 утра (время совпадает с московским). Спасатели, прибывшие на место происшествия выяснили, что горит обзорная палуба судна. Известно, что на момент пожара судно находилось на ремонте.

Спасателям пришлось работать в защитных аппаратах по причине сильного задымления на месте пожара. Огонь удалось локализовать в 10.40, а в 12.25 - полностью ликвидировать.