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 Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании

Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании
20:30   21 Сентября 2019
Весь мир

Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании

Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании

Более 40 человек получили травмы, по меньшей мере десять зданий оказались разрушены в результате землетрясения в Албании. Об этом сообщило издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ в субботу, 21 сентября.

Двойное землетрясение произошло в Албании в субботу. Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 по Москве). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета изначально сообщала, что магнитуда землетрясения составила 5,6. Однако вскоре оценка была повышена до 6,0.

Эпицентр находился в шести километрах севернее города Дуррес. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей, отмечают специалисты.

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Автор: Алла Ларионова
#албания #землетрясение

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