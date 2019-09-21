Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

 Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Пожар начался на ремонтном судне в Херсоне

Пожар начался на ремонтном судне в Херсоне

 Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

В Госдуме рассказали, какое оружие способно отразить атаку дронов в Саудовской Аравии

В Госдуме рассказали, какое оружие способно отразить атаку дронов в Саудовской Аравии

 Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании

Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании
Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

Путин уверен, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью

 Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Пожар начался на ремонтном судне в Херсоне

Пожар начался на ремонтном судне в Херсоне

 Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

В Госдуме рассказали, какое оружие способно отразить атаку дронов в Саудовской Аравии

В Госдуме рассказали, какое оружие способно отразить атаку дронов в Саудовской Аравии

 Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании

Более 40 человек получили ранения при сильном землетрясении в Албании
19:58   21 Сентября 2019
Весь мир

Правительство Гонконга раскритиковало действия радикальных протестующих

Правительство Гонконга раскритиковало действия радикальных протестующих

Правительство Гонконга резко осудило действия радикальных протестующих, которые устроили массовые беспорядки во время акции. Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK.

В субботу, 21 сентября в Гонконге прошла акция «Отвоюем парк Туен Мун», переросшая в столкновения со стражами порядка. Демонстранты сняли и подожгли государственный флаг, а также баррикады на дорогах.

В ответ на агрессию собравшихся полиция применила слезоточивый газ. Также многочисленная толпа собралась у станции Юаньлан, заблокировав дороги и устроив поджог. Помимо этого, демонстранты бросали коктейли «Молотова» в полицейскую машину. Здесь полицейским также пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#радикалы #протесты #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...