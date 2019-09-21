Правительство Гонконга раскритиковало действия радикальных протестующих

Правительство Гонконга резко осудило действия радикальных протестующих, которые устроили массовые беспорядки во время акции. Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK.

В субботу, 21 сентября в Гонконге прошла акция «Отвоюем парк Туен Мун», переросшая в столкновения со стражами порядка. Демонстранты сняли и подожгли государственный флаг, а также баррикады на дорогах.

В ответ на агрессию собравшихся полиция применила слезоточивый газ. Также многочисленная толпа собралась у станции Юаньлан, заблокировав дороги и устроив поджог. Помимо этого, демонстранты бросали коктейли «Молотова» в полицейскую машину. Здесь полицейским также пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.