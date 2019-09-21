В комитете по социальной политике призвали не запугивать врачей жесткими наказаниями

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что российской системе здравоохранения необходимо находить пути привлечения новых, квалифицированных кадров, а не запугивать наказаниями за врачебные ошибки.

«На фоне того, что творится в сфере здравоохранения, когда врачей невозможно найти, особенно, когда молодые люди не хотят ехать в отдаленные места, важно чересчур жесткими наказаниями не лишиться последних желающих работать в этой сфере», — говорит Нилов.

По мнению политика, как-то скрывать врачебную ошибку — невозможно. Юридически зафиксировать ее решил комитет Госдумы по здравоохранению, поскольку у «врачебной ошибки» слишком размытые границы. Например, лечение, которое привело к неожиданным осложнениям. По информации Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с тем, что принято называть «врачебными ошибками».

«Я не врач, но то, что существует врачебная ошибка — это очевидно. Объявили год здорового сердца. По статистике, количество умерших от сердечнососудистых заболеваний снизилось. Но реально это все не так. Это все приписки, ложные диагнозы… для красивой статистики. Это даже не врачебная ошибка, а красивая статистика», — посетовал Нилов.

Депутат уверен, что врач как и любой другой человек имеет право на ошибку, только если за его действиями не стоит какой-то умысел.

Инициатива комитета по здравоохранению с одной стороны призвана помочь врачам, оказывать качественную медицинскую помощь, однако, как говорит Нилов, стоит брать в расчет еще и отсутствие некоторых препаратов и кадровый голод в ряде регионов.

«К сожалению, наша медицина построена на том, чтобы бороться с последствиями, а если посмотреть на Европу, то борются с причинами. Профилактика на ранних стадиях [заболевания], диагностика и недопущение серьезных последствий, а у нас все начинают резать, лечить только тогда, когда может быть поздно», — резюмировал собеседник агентства.

В Госдуме планируют создать рабочую группу по правовой защите медицинских работников. Одной из основных задач, которую поставили перед собой депутаты — дать юридическое определение термину «врачебная ошибка», поскольку за неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, а ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать.