Вынуждено покинувшие Сирию в разгар военного конфликта граждане в настоящее время продолжают активно возвращаться в родную страну. Специальный корреспондент ФАН в этой ближневосточной стране поговорил с беженцами, приехавшими на родину из Ливана.

Пожилая пара, которая только въехала на сирийскую территорию, рассказала репортеру агентства, что больше не чувствует угрозу жизням в родном государстве. Опасность атак террористов наконец почти полностью миновала, а потому они решили вернуться домой.

«Да, мы возвращаемся домой. Все потому что наша жизнь неразлучна с Сирией, наш дом именно здесь, и теперь тут снова стало безопасно. Мы из поселения Джейда, это в провинции Эль-Кунейтра», — рассказали беженцы журналисту ФАН.

Пожилые сирийцы уверены, что ключевую роль в том, что ситуация в арабской республике наладилась и террористы, подошедшие уже к самому Дамаску, утратили позиции, сыграли, конечно, сами сирийцы, проявившие небывалую храбрость и любовь к родине. Однако настолько же весомый вклад внесла Россия, пришедшая вовремя на помощь и исправившая ситуацию в момент, когда крах был близок.