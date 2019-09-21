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18:11   21 Сентября 2019
Весь мир

Пожилые сирийцы рассказали ФАН, что больше не боятся вернуться на родину благодаря РФ

Пожилые сирийцы рассказали ФАН, что больше не боятся вернуться на родину благодаря РФ

Вынуждено покинувшие Сирию в разгар военного конфликта граждане в настоящее время продолжают активно возвращаться в родную страну. Специальный корреспондент ФАН в этой ближневосточной стране поговорил с беженцами, приехавшими на родину из Ливана.

Пожилая пара, которая только въехала на сирийскую территорию, рассказала репортеру агентства, что больше не чувствует угрозу жизням в родном государстве. Опасность атак террористов наконец почти полностью миновала, а потому они решили вернуться домой.

«Да, мы возвращаемся домой. Все потому что наша жизнь неразлучна с Сирией, наш дом именно здесь, и теперь тут снова стало безопасно. Мы из поселения Джейда, это в провинции Эль-Кунейтра», — рассказали беженцы журналисту ФАН.

Пожилые сирийцы уверены, что ключевую роль в том, что ситуация в арабской республике наладилась и террористы, подошедшие уже к самому Дамаску, утратили позиции, сыграли, конечно, сами сирийцы, проявившие небывалую храбрость и любовь к родине. Однако настолько же весомый вклад внесла Россия, пришедшая вовремя на помощь и исправившая ситуацию в момент, когда крах был близок.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #беженцы

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